Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi

Ahmet Çak:

Hiç kimse kusura bakmasın kızımız,a helal olsun ha arada ayrık otlar var onlarda yok şişhane vs abidik gubidik sözler yapıyorlar amma öncelikle ahlak yürekte varsa giyim kuşam önem arzetmez vakti gelirse oda olur bu kızlarımızı ötelemeye hakkınız yok size bu hakkı verende yok cırcır ötmeyin etrafta