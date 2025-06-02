İş insanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner, köy ziyaretinde yaptığı samimi performansla dikkat çekti. Geleneksel kıyafetler içinde şalvar giyen Boyner, eline aldığı defle ilahi söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Boyner'in seslendirdiği ilahi, Hz. Fatıma'ya ithaf edilen ve tasavvufi çevrelerde sıkça okunan şu sözlerle başladı: "Canlar kurban olsun sana, nübüvvetten bir parça, Resul kızı Fatıma…"
Son Dakika › Yaşam › Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi - Son Dakika
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