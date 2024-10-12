2003 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alıyor. Dizide Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, şimdi 24 yaşında ve yeni filmi için heyecanla gün sayıyor. Annesi Türk, babası Nijeryalı olan genç oyuncu, Kanal D'nin YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.
Boyner, Sihirli Annem setinin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurgulayarak, "Dev bir kadro geliyor. En ufak detayına kadar hepimiz birbirimize destek olduğumuz bir setti. Direkt aile gibi bir hissiyata bürünüyorum Sihirli Annem denildiğinde," dedi.
Dizide anne-kızı canlandırdığı Defne Joy Foster hakkında da duygularını paylaşan Boyner, "O zamanlarda kanlı canlı yanımızda olduğundaki enerjisi bambaşkaydı. Hemen atmosferin enerjisi değişirdi. Defne abla herkesle çok rahat sohbet eder, o yönünü çok örnek alıyorum ve özlüyorum," ifadelerini kullandı.
Foster ile ilgili konuşmakta tereddüt ettiğini belirten Boyner, "Çok haber çıkıyor hakkımda. Defne ablayla ilgili konuşmaya tereddüt etmiştim. Biz onunla çok zaman geçirdik. Ve bence en doğal hakkım onun hakkında yorum yapmak. İnsanlar bunu gündem olmak için yapıyorsunuz dendiğinde irite oluyorum," diyerek hislerini dile getirdi.
Son Dakika › Magazin › Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'den 'Defne Joy Foster' itirafı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?