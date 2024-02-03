Jess Molho, Defne Joy Foster\'ı unutmadığını söyledi

Sihirli Annem dizisinde Eda rolünü canlandıran Defne Joy Foster'ın eşini oynayan Jess Molho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "13 yıl oldu. Unutulmadın, özlendin" ifadelerini kullandı.
"DEFNE NE KADAR ŞANSLI, ONU HİÇ UNUTMAYAN BİR DOSTU VAR"
Molho'nun vefası karşısında duygulanan oyuncu Melek Baykal, "Jess'cim insanın senin gibi dostu olsun. Sonsuz vefanı gördükçe seni daha çok seviyorum.
Sevgili Defne ne kadar şanslı, onu hiç unutmayan bir dostu var. Nurlarda uyusun, huzurla" yorumunu yaptı.
BOYNER: UMARIM OLDUĞU YERDE MUTLUDUR
Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda'nın kızı Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner, oyuncunun dizideki makyajını yaptı. Foster ile anısını anlatan Jennifer Boyner, "Defne ablayı kaybedeli 13 yıl oldu.
Dile kolay... Ben de bugün onu anmak istiyorum. Kendime onun makyajını yapacağım. Defne abla o kadar eğlenceli ve hareketliydi ki... Annemin anlattığına göre Defne ablada bizim evin anahtarı varmış.
Bir gün ben uyurken Defne abla gelip yanıma kıvrılmış. O kadar tatlı bir an oluşmuştu ki... Umarım olduğu yerde çok mutludur. Onu sevgiyle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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