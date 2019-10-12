Aşkını duyurmak için gelin arabasını çekiciye yükledi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Cihan Turan hayatını birleştirdiği Suna Turan'a olan aşkını herkese duyuracağına dair verdiği sözü, modifiye gelin arabasını çekiciye yükleyip konvoy yaparak tuttu.

Alaplı ilçesinde elektronik işi yapan 40 yaşındaki Cihan Turan, 4 yıldır birlikte olduğu Suna Turan'a evlenecekleri gün aşkını herkese duyuracaklarına dair söz verdi. Cihan Turan ailesi ile birlikte bu gün Kepez Mahallesi'nde yaşayan Suna Turan'ın evinin önüne arkadaşlarının araçlarının camlarına giydirdiği resimleri ile birlikte geldi. Gelenekler gereği kendisine tepside sunulan gözleme ve kaymaktan yiyen damat Cihan Turan daha sonra gelini evinden alarak dışarı çıktı. Cihan Turan eşi Suna Turan ile birlikte 1974 model modifiye gelin arabasına bindi, ardından da araç çekiciye yüklendi. Çekicinin üzerinde modifiye araç ile yaklaşık 3 kilometrelik konvoya giren gelin ile damat daha sonra düğün salonuna geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cihan Turan, hayatını birleştirdiği Suna Turan'a evleneceği gün aşkını herkese duyuracağına dair söz verdiğini ve gelin arabası yaptığı modifiye aracı çekiciye yüklediğini söyledi. Aşkını duyurmak için değişik bir şey yapmak istediğini ve aklına bu fikrin geldiğini dile getiren Turan amacına ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Hayatını birleştirdiği Cihan Turan'ın modifiye gelin aracını çekiciye yükleyip konvoya katılma fikrine sıcak baktığını belirten Suna Turan'da "Her şey çok harikaydı, çok güzeldi" dedi.

Çift davetlilerin bulunduğu salona gelip ilk danslarını yaparken, daha sonra arkadaşları ile birlikte oyun havaları eşliğinde oynayıp doyasıya eğlendi.

(Vedat Kılıç/İHA)