Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da muhtarlar toplantısı
Son Dakika Yaşam Haber

Aslanapa'da muhtarlar toplantısı

34 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mahalle ve köy muhtarları Kaymakam Şeref Gülyer başkanlığında Aslanapa Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda bir araya geldi.

Aslanapa'da muhtarlar toplantısı, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mahalle ve köy muhtarları Kaymakam Şeref Gülyer başkanlığında Aslanapa Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Kurum Amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Gülyer, toplantıda mahalle ve köylerde bitirilen hizmetlerle alakalı muhtarlara ve kurum amirlerine bilgiler verdi. Daha sonra Gülyer, muhtarlardan ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili bilgi aldı.

Toplantıda, İlçe ve köylerinde düzenlenecek düğün, nişan, asker eğlencesi ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahlarla havaya ve çevreye ateş edilmesinin önlenmesi ve bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesi konusunda muhtarlara uyarılarda bulunuldu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü! Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler Meclis lokantasındaki fiyatlar, sosyal medyada tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:02:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da muhtarlar toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]