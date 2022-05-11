ASO Başkanı Özdebir: "Dünya bize gelecek nesillerin emaneti" - Son Dakika
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ASO Başkanı Özdebir: "Dünya bize gelecek nesillerin emaneti"

11.05.2022 15:45
ASO Başkanı Özdebir: "Dünya bize gelecek nesillerin emaneti"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, dünyayı yaşanabilir şekilde sonraki nesillere devretmenin insanlığa karşı bir borç olduğunu belirterek "Dünya bize gelecek nesillerin emaneti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, dünyayı yaşanabilir şekilde sonraki nesillere devretmenin insanlığa karşı bir borç olduğunu belirterek "Dünya bize gelecek nesillerin emaneti. Bu emaneti iyi korumamız gerekir." dedi.

ASO, Ankara sanayisinin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na hazırlanması, Oda üyelerinin sürdürülebilir stratejiler oluşturmaları için araçlar geliştirilmesi ve stratejik hedefler doğrultusunda sürdürülen AB Yeşil Mutabakatı'nın ASO üyesi işletmeler üzerindeki etkilerinin yönetilmesine yönelik proje kapsamında "Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgilendirme Webinarı" düzenledi.

Özdebir, buradaki konuşmasında, ilk toplantıyı Afyonkarahisar'da yaptıklarını söyledi.

Yeniden hatırlatmak için EWA Kurumsal Danışmanlık şirketi ile ASO olarak 10 ay sürecek bir çalışma planladıklarını anlatan Özdebir, kuraklık, iklim değişikliği ve anormal yağışlardan küresel düzeyde söz edildiğine dikkati çekerek, geçen yıl Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sel baskınları ve orman yangınları yaşandığını anımsattı.

Uzmanların gelecek dönemde de bu olayların artarak devam etmesini beklediklerini dile getiren Özdebir, şöyle konuştu:

"Bu dünyayı yaşanabilir olarak bize büyüklerimiz devrettiler. Bizim de sonraki nesillere yaşanabilir olarak devretmemiz, insanlığa karşı borcumuz. Dünya bize gelecek nesillerin emaneti. Bu emaneti iyi korumamız gerekir. Bu, aslında uzun zamandır konuşulan ama maalesef ciddi aksiyon alınmayan bir konu."

Tüm insanların dünyaya borcu olduğuna dikkati çeken Özdebir, "İlk defa Paris İklim Anlaşması, daha önce Kyoto Protokolü, en sonunda Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı ile cebe dokunan birtakım yükümlülükler yüklendi. Bu yükümlülükler çerçevesinde, hepimiz şahsi ve firmalarımızın menfaatini koruyabilmek için bu konuda daha titiz ve tutarlı davranmak mecburiyetinde kaldık." diye konuştu.

EWA Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Dilek Emil de AB Yeşil Mutabakatı ve bunun ASO üyesi işletmeler üzerindeki etkilerin yönetilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Avrupa Birliği, ASO Başkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASO Başkanı Özdebir: 'Dünya bize gelecek nesillerin emaneti' - Son Dakika


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