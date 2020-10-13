Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

13.10.2020 13:17
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, yurt içi kaynaklı 6 vakanın Çingdao şehrinde kaydedildiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 591'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 729 kişinin iyileştiği ülkede, 228 kişinin tedavisi sürüyor.

Çingdao şehrinde 3 milyondan fazla kişiye test yapıldı

Çingdao sağlık yetkilileri, yaklaşık 2 ayın ardından ülkede yurt içi kaynaklı ilk yeni vakalara rastlanan şehirde, 6'sı semptom gösteren 6'sı göstermeyen toplam 12 Kovid-19 vakası tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, hafta sonu bir hastanede yurt içi kaynaklı yeni vakaların ortaya çıkması üzerine şehirde halihazırda 3 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldığını, şimdiye kadar ellerine ulaşan sonuçlara göre 1,1 milyondan fazla kişi arasında yeni pozitif vaka kaydedilmediğini belirtti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan dün yapılan açıklamada, yetkililerin, Çingdao'nun Belediye Göğüs Hastanesinde rastlanılan yeni vakaların virüsü nereden kaptığını araştırdığı belirtilmiş ve şehirde yaşayan 9 milyon kişinin tamamının 5 gün içinde (Kovid-19) teste tabi tutulacağı duyurulmuştu.

Çin'de yurt içi kaynaklı vakaya son olarak 15 Ağustos'ta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde rastlanmış ve 4 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmuştu. O günden sonra Çin ana karasında tespit edilen tüm vakaların, yurt dışı irtibatlı olduğu kaydedilmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 202 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 931 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 33'ü yurt dışı kaynaklı 102 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 805'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 863 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 434'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 884'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 728 kişi de iyileşti.

Singapur'da geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerin kaldığı ve ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışında etkili olan misafirhanelerde 25 Mart'tan bu yana ilk kez vaka görülmedi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1990 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 344 bin 713'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 372'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 293 bin 383'e ulaştı.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 643 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 457 kişi iyileşti, 127 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1537 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 381 bin 275'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 577'ye yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 295 bin 873 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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