Son Dakika Haberleri: Atakum Belediyesinden 5 Yılda 871 Kilometrelik Yol Çalışması

Atakum Belediyesinden 5 Yılda 871 Kilometrelik Yol Çalışması

12 dakika önce

Atakum Belediyesinin, son 5 yılda 871 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Atakum Belediyesinden 5 Yılda 871 Kilometrelik Yol Çalışması, System.String[]
Atakum Belediyesinin, son 5 yılda 871 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediye Başkanı İshak Taşçı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe olarak 2014'ten bu yana yaklaşık 60 bin kişilik nüfus artışı ile karşılaştıklarını belirtti.

Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçelerden biri olduklarını, bu yüzden hizmetlerini aralıksız sürdürmeye çalıştıklarını anlatan Taşçı, şöyle devam etti:

"5 yıllık süreç içerisinde 350 kilometrelik yol açma ve malzeme serimi, 60 bin metrekarelik beton, 900 bin metrekarelik taş parke, 270 bin metrekarelik asfalt ve 1 milyon 900 bin metrekarelik sathı kaplama olmak üzere 871 kilometre yol çalışması gerçekleştirdik. 'Yol medeniyettir' parolasıyla ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Atakum'u Türkiye'nin en yaşanabilir ilçelerinden biri yapmayı hedeflediklerini aktaran Taşçı, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:32 Kaynak: AA

İshak Taşçı, Karadeniz Bölgesi, Atakum, Güncel
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