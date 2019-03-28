Atakum'da Çarşı Cadde ve Meydan Açılışı

Atakum'da çarşı cadde ve meydan açılışı Başkan Taşçı: "Atakum'da değişim ve gelişim devam edecek"SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı tamamlanan "Lozan Çarşı Cadde" ve "Kent Meydanı" projelerinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan...

Atakum'da çarşı cadde ve meydan açılışı

Başkan Taşçı: "Atakum'da değişim ve gelişim devam edecek"



SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı tamamlanan "Lozan Çarşı Cadde" ve "Kent Meydanı" projelerinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ile birlikte gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'da değişim ve gelişim, Zihni Şahin ile birlikte devam edecek" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Lozan Çarşı Cadde ve Atakum Kent Meydanı projeleri, gerçekleştirilen toplu açılış töreni ile hizmete açıldı. Lozan Caddesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, eski AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Mehmet Kurt, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Atakum'da değişim ve gelişim sürecek"

Atakum ilçesinde, AK belediyecilik anlayışının en güzel örnekleriyle dolu bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "55 proje hedefiyle çıktığımız bu yolda 87 proje hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda ilçemizdeki eksiklerin giderilmesini ve bir gelişim süreci yaşanmasını kendimize öncelik edindik. Şimdi de bu eksiklerden ikisini tamamlayarak hizmete açıyoruz. Atakum ilçesinin artık bir kent meydanı ve prestijli bir çarşı caddesi var. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de bu hizmetler artarak devam edecek. Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı olan Zihni Şahin, siz değerli vatandaşlarımızın destekleriyle seçimi kazanacak ve Atakum ilçesindeki değişim ve gelişim sürecini devam ettirecektir. Türkiye'de artık AK Belediyecilik anlayışı var. Bu anlayışın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

Şahin'den Taşçı'ya teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya Atakum'a kazandırdığı projelerden dolayı teşekkür ederek, "Biz biriz, birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz de hep sürecek. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bizim için değerli bir isimdir. Genç yaşı ve belediye başkanlığı dönemindeki başarıları, onu siyasette daha güzel yerlere taşıyacaktır. Biz de siz değerli hemşehrilerimizin desteği ile görevi devraldığımızda, hizmet aşkı ve heyecanı ile çalışmalara devam edeceğiz. Atakum ilçesindeki değişimin ve gelişimin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Atakum ilçesi, her alanda Türkiye'nin yıldızı haline gelecek. Birbirinden önemli projelerimizle geliyoruz" diye konuştu.

Oda başkanlarından tam destek

Başkan Taşçı ve Başkan Şahin, konuşmalarının ardından her iki projenin de açılışını birlikte gerçekleştirdi. Başkanlara, kurdele kesiminde Samsun 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adnan Konaş, Yabancılar Pazarı Odası Başkanı Olcay İnanç, Samsun Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Kınık ve Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti. Açılış töreninde ayrıca, Lozan Çarşı Cadde esnafı adına, Ersu Malkoç tarafından Başkan Taşçı'ya teşekkür plaketi verildi.

(SAM-SLH-Y)

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti

Kritik Büyükşehirde İYİ Parti'den 300 Kişilik Grup, Cumhur İttifakı'na Katıldı

Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cumhur İttifakı Adayı İçin Sahaya İndi