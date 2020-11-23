Başkan Cemil Deveci: "Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek"- Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı - Son Dakika

Başkan Cemil Deveci: "Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek"- Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı

23.11.2020 15:38

- Başkan Cemil Deveci: "Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek" Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı Atakum Belediyesi, korona virüs pandemisi nedeniyle 14 günlük karantina sürecini evde geçirmek zorunda olan yurttaşlara ücretsiz yemek...

- Başkan Cemil Deveci: "Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek"

Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı

SAMSUN - Atakum Belediyesi, korona virüs pandemisi nedeniyle 14 günlük karantina sürecini evde geçirmek zorunda olan yurttaşlara ücretsiz yemek desteği sağlamaya başladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Karantinadaki Atakumlulara sağladığımız yemek desteği devam edecek" dedi.

Atakum Belediyesi, PCR testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle 14 gün boyunca evde zorunlu izolasyonda kalan yurttaşlara öğle yemeği dağıtımına başladı. Atakum Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin mutfağında hazırlanan yemekler, Pandemi Destek Ekibi tarafından izolasyonlu kaplarla karantinadaki Atakumluların adreslerine tek tek ulaştırıldı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin kentte koronavirüs nedeniyle karantinada kalan yurttaşlara yemek desteği sağlanacağını açıklamasının ardından Atakumlu yurttaşlar, 0552 963 02 30 numaralı telefondan belediyeye ulaştı. İzolasyon sürecindeki Atakumlular, aynı evde bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını ekiplere bildirdi. HES kodu kontrollerinin ardından yararlanıcıları belirleyen ekipler, çalışmalarına günün ilk saatlerinde başladı. Belediyeye ait sosyal tesislerin mutfağında hazırlanan çorba, iki çeşit yemek ve salatadan oluşan menü, izolasyonlu kaplara dolduruldu. Yemekleri ısı kaybını önleyen özel kutularla yola çıkaran Pandemi Destek Ekibi, karantinadaki yurttaşların adreslerine tek tek giderek yemek, ekmek ve içecek teslimatı gerçekleştirdi. Adrese ulaşıldığında yararlanıcılar ile telefon görüşmesi yapan ekip, kapıya çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu. Koruyucu kıyafetler kullanan Pandemi Destek Ekibi, her bir hanenin yemeğini ayrı ayrı paketler halinde temassız uygulama ile kapılarına bıraktı.

"Pandemi devam ettikçe desteğimiz sürecek"

Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi'nce gerçekleştirilen uygulamanın ilk gününde yoğun ilgi gördüğünü belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Tüm dünyanın içinde geçtiği zor dönem Atakum'u da olumsuz etkiliyor. Vaka sayılarındaki artış sebebiyle evlerinde zorunlu izolasyon uygulamak zorunda olan komşularımızın sayısı da yükseldi. Bu sürecin ardından PCR testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan Atakumlulara evde yemek desteği vermeye başladık. İlk günden çok sayıda telefon aldık. Pandemi Destek Ekibimiz hazırlıklarını kısa sürede tamamlayarak sahaya çıktı. Çok sayıda komşumuzun kapısına sıcak yemek ulaştırdık. Pandemi koşulları devam ettikçe bu hizmeti sürdüreceğiz. Karantinada olan yurttaşlarımız için kolay olmayan bir süreç. Dışarı çıkamıyorlar, işlerine gidemiyorlar. Aralarında alışveriş konusunda kimseden destek alamayan ya da ekonomik zorluk yaşayanlar var. Biz, Atakum Belediyesi'nin imkanları ve Samsunlu yardımseverlerin Özgür Bölüşüm Derneği üzerinden AtaMarket Gıda Bankası'na yapacakları bağışlarla bu desteği sürdüreceğiz. Karantinada kalan yurttaşlarımız 0552 963 02 30 numaralı hattan ekiplerimize ulaşabilir, kayıtlarını yaptırabilir. Pandemi Destek Ekibimiz karantinada olup yemeğe ihtiyaç duyan tüm komşularımıza tek tek ulaşmaya devam edecek" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)

Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı
Başkan Cemil Deveci: Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek - Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı

Cemil Deveci, PCR Testi, Karantina, Atakum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Cemil Deveci: 'Karantinadaki Atakumlulara yemek desteği devam edecek'- Atakum Belediyesi karantinadaki vatandaşlara yemek desteğine başladı - Son Dakika


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