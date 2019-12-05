Son Dakika Haberleri: Ataşehir açık hava konserlerinde muhteşem final
Son Dakika Magazin Ataşehir açık hava konserlerinde muhteşem final - Son Dakika Magazin

Ataşehir açık hava konserlerinde muhteşem final

7 saat önce

Ataşehir'de Ağustos ayında bu yana devam eden açık hava konserleri, Rubato, Seçil ve Ümit Sayın performanslarıyla son buluyor.

Ataşehir açık hava konserlerinde muhteşem final, System.String[]

Ataşehir'de Ağustos ayında bu yana devam eden açık hava konserleri, Rubato, Seçil ve Ümit Sayın performanslarıyla son buluyor.


Watergarden İstanbul'da Ağustos ayından bu yana devam eden açık hava konserlerinde sona gelindi. Konser programları bu hafta sonu yapılacak Rubato, Seçil ve Ümit Sayın konserleri ile son buluyor.


Watergarden'da 6 Aralık 2019 Cuma günü saat 21.00'da Duru Ataşehir - Gig's Sahne'de Seçil ve Ümit Sayın sahne alacak. Aynı gün Havuz Sahne'de yapılacak açık hava konserinde ise saat 20.00'da Rubato sahne alacak. Tüm ziyaretçilerin ücretsiz izleyebileceği konserlerde sevilen sanatçılar birbirinden özel parçalarını seslendirecek. - İSTANBUL

Ümit Sayın, İstanbul, Ataşehir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi 11 yıldır aranıyor... Bulana 100 bin dolar ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:05:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir açık hava konserlerinde muhteşem final
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]