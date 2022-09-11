Ataşehir'de kuryenin siparişini çaldılar

ATAŞEHİR'de iki farklı adrese sipariş götüren motokurye, ilk siparişi teslim ettiği sırada ikinci siparişi çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 12.30 sıralarında İnönü Mahallesi Alpkaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi. Bu sırada motosikletli iki kişi, motokuryenin binaya girmesini fırsat bilerek motosikletin yanına yaklaştı. Motordaki şüphelilerden biri, sepeti açarak içindeki ikinci siparişi çaldı. Ardından motosikletle hızla caddeden uzaklaştı. İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören motokurye şaşkınlık yaşadı. Hemen binadaki görevli ile binanın güvenlik kamerasına baktı. Kurye güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.

"HERŞEY 10-15 SANİYEDE OLDU"