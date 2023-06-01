Tuvalette bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Tuvalette bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

01.06.2023 03:54

Ataşehir'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Metin Üreyil'in cesedi yaklaşık 900 bin lira borç aldığı iddia edilen arkadaşı M.A.İ.'nin iş yerinin tuvaletinde bulundu. Başından tek kurşunla vurulup çuvala konulan Üreyil'in ölümüne ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde oto yıkama işi yapan Metin Üreyil 27 Mayıs Cumartesi günü sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Üreyil'in yakınları hemen polise gidip Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler incelenen kamera görüntülerinden Üreyil'in kaybolduğu gün öğlen saatlerinde dükkanından çıkıp bir araca bindiğini o araçla uzaklaştığını tespit etti.

BAŞINDAN VURUP ÇUVALA KOYMUŞLAR

Yapılan incelemelerde aracın M.A.İ.'ye ait olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelinin Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Deniz sokakta bulunan iş yerinin tuvaletinde çuval içerisinde bir ceset buldu. Kayıp Üreyil'e ait olduğu tespit edilen cesedin başından bir kurşunla öldürülüp çuvala konulduğu belirlendi. Kayıp olayının cinayete dönmesinin ardından olayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İki şüpheliyi gözaltına aldı.

Ataşehir'de Tuvalette Bulunan Cesetle İlgili Kan Donduran Detaylar Ortaya Çıktı

"DÜKKANI TEMİZLEMEMİZ LAZIM"

Ekipler ilk olarak şüphelinin iş yerinde çalışan ve aynı zamanda kız arkadaşının da babası olan İhsan A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; "M.A.İ. Pazar günü sabah beni arayıp dükkanlardan birini devredeceğim temizlememiz lazım. Seni almaya geliyorum dedi. Bir süre sonra yanıma gelip aldı. Araçla giderken bir yerden bana temizlik malzemesi ve çuval aldırdı. İşyerine gittiğimizde cesedi gördüm. Beni tehdit ettiği için ona yardım etmek zorunda kaldım" dediği iddia edildi.

"MORALİM BOZUK KAFA DAĞITALIM"

Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan Şevket A.'nın ise şüphelinin kaçmasına yardım ettiği öne sürüldü. İfadesinde; "M.A.İ. beni arayıp canım sıkkın biraz kafa dağıtalım gezelim dedi. Bende tamam dedim sonra Trabzon'a gittik. Ben ertesi gün döndüm. Olaydan haberim yoktu" dediği öne sürüldü.

Ataşehir'de Tuvalette Bulunan Cesetle İlgili Kan Donduran Detaylar Ortaya Çıktı

900 BİN LİRALIK BORÇ İDDİASI

Cinayet Büro dedektiflerince yapılan çalışmada olayın sebebine dair detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre M.A.İ. ile Metin Üreyil arasında 900 bin liralık alacak verecek meselesi oluğu olay günü M.A.İ.'nin Üreyil'i alıp işyerine götürdüğü öğrenildi. M.A.İ.'nin burada Üreyil'i öldürdükten bir gün sonra çalışanı İhsan A.'yı yanına çağırıp etrafı temizlettiği ve cesedi çuvala koyup bodrum kattaki tuvalete attıkları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ederken firari şüpheli M.A.İ. ise her yerde aranıyor.

Ataşehir'de Tuvalette Bulunan Cesetle İlgili Kan Donduran Detaylar Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Nurcan DEMİREL: Suç ne AKP'nin nede İSLAM'ın suç sadece ve sadece İNSANIN böyle bir durumda bile hala siyaset peşindesiniz ne kadar ZAVALLISINIZ gencecik bir insan vefat etmiş allah ailesine sabır versin KORK KORKMAZDAN UTAN UTANMAZDAN DİNSİZ İMANSIZ SAYGISIZ NESİLLER ÇOĞALDIKCA BİZ DAHA NELER GÖRECEĞİZ BU NEKİ TOPLUM BOZULDU NE KADAR ÜZÜCÜ Cevap Yaz 75 20 Yayından Kaldır
  • sait acar: Şaka gibi ölüm. Cevap Yaz 4 23 Yayından Kaldır
  • Ahmet yilmaz: AKP sayesinde ülke cinayet hirsizlik soygun yurdu oldu Cevap Yaz 108 228 Yayından Kaldır
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Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuvalette bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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