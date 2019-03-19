Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Nijerya Uyruklu Yolcunun Midesinden 1 Kilogram Kokain Çıktı

Atatürk Havalimanı'nda Nijerya Uyruklu Yolcunun Midesinden 1 Kilogram Kokain Çıktı

25 dakika önce

İstanbul DHA Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan Nijerya uyruklu yolcunun midesinden piyasa değeri 200 bin lira olduğu değerlendirilen, 82 adet kapsüle konulmuş bir kilogram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda Nijerya Uyruklu Yolcunun Midesinden 1 Kilogram Kokain Çıktı, System.String[]
İstanbul DHA 

Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan Nijerya uyruklu yolcunun midesinden piyasa değeri 200 bin lira olduğu değerlendirilen, 82 adet kapsüle konulmuş bir kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart tarihinde Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya Uyruklu yolcu R.E.'yi (22) uyuşturucu madde yuttuğundan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan incelemenin ardından R.E.'nin hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan incelemede şüphelinin piyasa değeri 200 bin lira olan daralı ağırlığı 1 kilogram gelen 82 adet kapsül (Kokain) uyuşturucu maddeyi yuttuğu tespit edildi. Uyuşturucu madde R.E.'nin vücudundan çıkarılarak, polise teslim edildi. Nijerya uyruklu R.E. 08 Mart'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin havalimanında çekilen görüntüleri

-Şüphelinin midesinde bulunan uyuşturucu maddeler

19.03.2019 -11.09  Haber Kodu : 190319055

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:26 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Nijerya, Güncel
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