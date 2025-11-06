Atatürk'ü Anma Günü'nde Bisiklet Turu - Son Dakika
Atatürk'ü Anma Günü'nde Bisiklet Turu

06.11.2025 10:30
Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Atamızın Yolundayız' sloganıyla bisiklet turu düzenliyor. Bisikletliler, İstanbul'dan Anıtkabir'e ulaşmak için pedal çevirecekler.

(İSTANBUL) - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle Anıtkabir'e uzanan bir bisiklet turu düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için "Atamızın Yolundayız" bisiklet turu başlatıyor.

2008 yılından itibaren her yıl İstanbul'dan Ankara'ya bisikletleriyle kortej gerçekleştiren Bisikletliler Derneği, yine Ataşehir Belediye binası önünden yolculuklarına başlayacak. Burada bir araya gelen bisikletliler, yüzlerce kilometre pedal çevirerek 10 Kasım'da Anıtkabir'e varacaklar.

"Atamızın Yolundayız İstanbul'dan Anıtkabir'e Demir Atlarımızla Pedallıyoruz" sloganıyla hazırlanan bisiklet yolculuğu, yarın saat 10.00'da Ataşehir Belediyesi'nin önünden başlayacak.

Atatürk'ün huzuruna çıkmak üzere pedal çevirecek bisikletlileri, bu anlamlı yolculuklarına Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel uğurlayacak ve yolculuk boyunca bisikletlilere Ataşehir Belediyesi'nin otobüsü eşlik edecek.

Kaynak: ANKA

