Son Dakika Haberleri: ATGB, MİSİAD'ın iftar programına katıldı

ATGB, MİSİAD'ın iftar programına katıldı

3 saat önce

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Başkanı Orhan Buyurman, Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği iftar iftar programına katıldı.

ATGB, MİSİAD'ın iftar programına katıldı, System.String[]
Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Başkanı Orhan Buyurman, Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği iftar iftar programına katıldı.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutcu ve Genel Sekreteri Muharrem Uslubaş MİSİAD Belçika Şube Başkanı Ethem Kışlalı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. ATGB Genel Başkanı Buyurman, düzenlenen iftar programı için MİSİAD Belçika Şube Başkanı Kışlalı'ya davetlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:13 Kaynak: İHA
Brüksel, Belçika, Güncel
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