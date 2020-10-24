Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor - Son Dakika

Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor

24.10.2020 07:50
Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor, System.String[]

MERSİN'de, kış ayları öncesi sokak hayvanlarının üşümemesi için harekete geçen hayvanseverler atık palet, karton ve sebze- meyve kasaları ile yuva yapmaya başladı.

MERSİN'de, kış ayları öncesi sokak hayvanlarının üşümemesi için harekete geçen hayvanseverler atık palet, karton ve sebze- meyve kasaları ile yuva yapmaya başladı. Hayvanseverlerden Sevil Kumaş, yapılan kedi ve köpek evlerini parklara yerleştireceklerini kaydetti. Kumaş, böylece hem geri dönüşüme hem de sokak hayvanlarına destek verdiklerini belirtti.

Kış ayları öncesi sokak hayvanları için harekete geçen hayvanseverler, Akdeniz Belediyesi'nin iş birliği ile atık malzemelerden yuva yapımına başladı. Akdeniz Belediyesi marangoz atölyesinde yapılan yuvalar, kış öncesi park ve bahçelere konularak sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde barınak olacak. Yuvaları tamamen atık malzemelerden yaptıklarını belirten hayvansever Sevil Kumaş, kış boyu yuva yapacaklarını söyledi. Yapılan kedi ve köpek evlerini parklara yerleştireceklerini kaydeden Kumaş, "Sokaktaki canlarımız adına soğuklar başlamadan önlemimizi almak istedik. Çok fazla para harcamadan, tamamen atık malzemeler kullanıyoruz. Kullanılmış paletlerden köpeklere yuva, atılmış karton kolilerden plastik kasalardan kedilere ev yapıyoruz. Amacımız hem sokak hayvanlarını soğuktan korumak hem de atık malzemeleri bu şekilde kullanarak geri dönüşümünü sağlamak. Akdeniz Belediyesi'nin atölyesinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediyenin reklam panolarında kullandığı afişleri yaptığımız yuvaları kaplamak için kullanıyoruz. Sıfır maliyetle sokak hayvanlarına sıcak yuva yapıyoruz" dedi.

'SOKAK HAYVANLARININ YUVAYA İHTİYACI VAR'

Vatandaşlara kedi ve köpek evlerine sahip çıkmaları konusunda çağrı yapan Kumaş, "Gönüllü arkadaşlarımız paklara yerleştirdiğimiz kedi ve köpek evlerinin kontrollerini yapacak ama vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Önümüz kış, sokak hayvanlarının yuvaya ihtiyacı var. Bu yuvalara zarar vermesinler, zarar verenlere engel olsunlar" diye konuştu.


Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor
Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor
Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor
Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor
Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor
Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor
Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor

Sokak Hayvanları, Akdeniz, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor - Son Dakika

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