Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu

Eskişehir Batıkent Mahallesi'nde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan binalar madde bağımlılarının uğrak noktası oluyor.

Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi üzerinde yaklaşık 10 senedir inşaat halinde bulunan birçok bina farklı amaçlar için kullanılıyor. Atıl vaziyetteki binalara giren çıkanın belli olmadığını söyleyen mahalleli, geç saatlerde binaların önünden geçerken tedirgin olduklarını belirtti. Çevredeki vatandaşlar, madde bağımlılarının meskeni olan binaların tehlike saçtığını iddia etti. Gençlerin binaların içerisinde ateş yakarak oturduklarını ifade eden vatandaşlar, bu durumdan çok rahatsız olduklarını söyledi. Duvarları yazılarla kaplı ve odaları alkol şişeleriyle dolu olan inşaat halindeki binaların yetkililer tarafından kapatılması yada yıkılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR