Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu - Son Dakika
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Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu

21.05.2022 16:05
Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu

Eskişehir Batıkent Mahallesi'nde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan binalar madde bağımlılarının uğrak noktası oluyor.

Eskişehir Batıkent Mahallesi'nde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan binalar madde bağımlılarının uğrak noktası oluyor.

Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi üzerinde yaklaşık 10 senedir inşaat halinde bulunan birçok bina farklı amaçlar için kullanılıyor. Atıl vaziyetteki binalara giren çıkanın belli olmadığını söyleyen mahalleli, geç saatlerde binaların önünden geçerken tedirgin olduklarını belirtti. Çevredeki vatandaşlar, madde bağımlılarının meskeni olan binaların tehlike saçtığını iddia etti. Gençlerin binaların içerisinde ateş yakarak oturduklarını ifade eden vatandaşlar, bu durumdan çok rahatsız olduklarını söyledi. Duvarları yazılarla kaplı ve odaları alkol şişeleriyle dolu olan inşaat halindeki binaların yetkililer tarafından kapatılması yada yıkılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu
Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu
Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu
Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu
Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atıl binalar madde bağımlılarının meskeni oldu - Son Dakika


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