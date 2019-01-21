Son Dakika Haberleri: Atm'den Çaldığı Parayla Lokantada Yakalandı

Atm'den Çaldığı Parayla Lokantada Yakalandı

1 saat önce

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir vatandaşın arızalı ATM'ye yatırmaya çalıştığı parayı alarak kaçan şahıs, polis tarafından lokantada yemek yerken yakalandı.

Atm'den Çaldığı Parayla Lokantada Yakalandı, System.String[]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir vatandaşın arızalı ATM'ye yatırmaya çalıştığı parayı alarak kaçan şahıs, polis tarafından lokantada yemek yerken yakalandı.

Olay, Gümüşova ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan bir bankanın ATM'sine gelen B.D., kartını ATM'ye sokarak para yatırmak istedi. Ancak ATM arıza verince şahıs durumu bildirmek için banka içerisine girdi. ATM ise yatırılan 2 bin 600 lirayı geri iade etti. Bu sırada ATM başında sıranın gelmesini bekleyen K.E., parayı fark ederek hazneden alıp cebine koydu. B.D. işlemine devam ederken, K.E. ise olay yerinden ayrıldı. Olayın fark edilerek polise bildirilmesinin ardından Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın taksiyle uzaklaştığı tespit edildi. K.E., polisin takibi sonucunda bir lokantada yemek yerken yakalandı. Şahsın üzerinden ATM'den aldığı 2 bin 600 lira çıktı. Polis ekipleri B.D'ye parasını iade ederken, gözaltına alınan K.E. adliyeye sevk edildi.

K.E.'nin parayı alma ve ATM'den ayrılma anları ise bankanın güvenlik kamerasına takıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:52 Kaynak: İHA

Polis, Düzce, Gümüşova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi 600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor

Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 22:39:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atm'den Çaldığı Parayla Lokantada Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]