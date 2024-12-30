ATO'dan Elektrikli Araç Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ATO'dan Elektrikli Araç Eğitimi

ATO, elektrikli ve hibrit araçlar için nitelikli iş gücü yetiştiren projenin kapanış toplantısını yaptı.

30.12.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) elektrikli ve hibrit araçların teknik bakımı için nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik 'Bir Usta Bir Çırak Projesi'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç satışlarının hızla artmasına rağmen, sektörde bu araçların bakım, onarım ve yedek parça işiyle ilgilenecek donanıma sahip eleman eksiği yaşandığını ifade ederek, "Bir Usta, Bir Çırak Projesi kapsamında yetiştirilen nitelikli iş gücünün, sektördeki boşluğu doldururken, aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle, Siyasi Danışmanlar Derneği ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde elektrikli ve hibrit araçların teknik bakımı için nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik hayata geçirdiği 'Bir Usta Bir Çırak Projesi'nin kapanış toplantısı ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı Mustafa Hançerkıran ile ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı birer konuşma yaptı.

"Var olan otomotiv sanayii, büyük bir değişim içerisine girdi"

ATO Başkanı Baran, iklim değişikliğinin bilim ve teknolojideki gelişmelere hız kazandırdığını belirterek, bu süreçten tüm sektörlerin etkilendiğini söyledi. Sanayileşme ve fosil yakıt kullanımının iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımını arttırdığını kaydeden Baran, "Bu tablonun ilerlemesini önlemek hatta gerilemesine katkı sağlamak için arayışlar da otomotiv endüstrisini elektrikli araç üretimine taşıdı. Var olan otomotiv sanayii, büyük bir değişim içerisine girdi. Önce hibrit, sonra da tamamı elektrikli araçlar hayatımıza dahil oldu. Ancak elektrikli ve hibrit araç satışındaki hızlı yükselişe rağmen, sektörde bu araçların bakım, onarım ve yedek parça işiyle ilgilenecek donanıma sahip eleman bulmak pek mümkün değil. Sektör açısından sıkıntı oluşturan bu durum, trafikte de can ve mal güvenliğini tehdit ederek, toplumsal bir risk oluşturuyor. Bir Usta, Bir Çırak Projesi kapsamında yetiştirilen nitelikli iş gücünün, sektördeki boşluğu doldururken, aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

"Eğitimlerin sonunda kursiyerler, belge almaya hak kazandılar"

"Bir Usta, Bir Çırak Projesi" hakkında bilgi veren Baran, proje kapsamında, Ankara'nın sanayi bölgelerinde hali hazırda araç yedek parça satışı, tamiri ve bakımı alanında çalışan 18-35 yaş aralığında 50 kişiye elektrikli-hibrit araç ustalık eğitimi verildiğini belirterek "Eğitimler, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teorik, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde simülasyon ve sanayide de uygulamalı olmak üzere üç ana bölümden oluştu. Eğitimlerin sonunda, kursiyerler, elektrikli ve hibrit araçların elektronik-elektromekanik sistemlerinin arıza tespitini, onarımını, ayarlarını ve bakımını yapacak donanıma sahip olarak, belge almaya hak kazandılar" diye konuştu.

"Elektrikli araç tercihi ülkemizde de her geçen gün artıyor"

Dünyada elektrikli araç talebinin arttığına dikkat çeken ATO Başkanı Gürsel Baran, geçtiğimiz yıl tüm dünyada 14 milyon olan elektrikli araç satışlarının, bu yılın sonunda 17 milyonu geçmesinin beklendiğini kaydetti. Baran, "Çevre dostu olması, düşük yakıt masrafı, sessiz ve konforlu sürüş imkanı sunması ve diğer tüm avantajları nedeniyle elektrikli araç tercihi ülkemizde de her geçen gün artıyor. 2019 yılında elektrikli araç sayısı bin 176 iken, 2023 yılında 80 bini geçti. Bu yıl Ekim ayı itibariyle ise sayının 155 bine ulaştığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında eğitimlerini tamamlayarak "Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Seviye-1" katılım belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Programa, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Boz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özyolu ile ATO meclis ve komite üyeleri de katıldı.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO'dan Elektrikli Araç Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:38:01. #1.12#
SON DAKİKA: ATO'dan Elektrikli Araç Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.