ATO'dan Vize Sorunu İçin Destek Talebi - Son Dakika
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ATO'dan Vize Sorunu İçin Destek Talebi

Gürsel Baran, Ticaret Bakanı Ağar'a ATO üyelerinin vize sorunlarını ve ticaretin gelişimi için çözümler sundu.

31.12.2024 14:14
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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ı ziyaret etti. Başkan Baran, ATO üyelerinin fuar ve ticari amaçlı yurt dışı ziyaretlerinde yaşadığı vize sorunu başta olmak üzere, gündemlerinde yer alan sorunları ve çözüm önerilerini Bakan Yardımcısı Ağar'a iletti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ağar'ın makamında gerçekleşen ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü'nün de katıldığı ziyarette, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası üyelerinin ticari vize konusunda yaşadığı sıkıntıları aktardı. Fuarların, sektörlerin gelişimi ve ihracat açısından önemine değinen Baran, "Tekstilden seramiğe, gıdadan kırtasiye ve büro malzemelerine, ev tekstilinden boyaya varıncaya kadar tüm sektörlerde, yeni teknolojiler, üretim ve tüketimde yeni trendler, yeni konseptleri takip etmek açısından fuarlar önemli. Üyelerimiz stant açarak, uluslararası alanda işini ve işletmesini tanıtmak, iş bağlantıları kurmak veya sadece katılımcı olarak fuarları takip etmek istiyor, ancak vize engeli ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle, Avrupa Birliği ülkelerine Schengen vizesi alırken sıkıntılar yaşıyor. Üyelerimizin işlerini geliştirmeleri, ticaretlerini ve ihracatlarını artırmaları için önem taşıyan vize sorununa çözüm üretme noktasında, Ticaret Bakanlığımızdan destek bekliyoruz" dedi.

"Yanlış yatırımların, kapanmaların ve kaynak israfının önüne geçilmeli"

Ziyarette, ekonomi gündeminde yer alan güncel konulara da değinen Baran, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve perakende sektörüne ilişkin düzenleme önerilerini aktardı. Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, çok sayıda ve aynı bölgede açılabildiğini ve bu durumun verimlilik başta olmak üzere, pek çok açıdan ekonomik kayba yol açtığını anlatan Baran, "Şehrimizde ticari planlamaya ihtiyaç var. Yerel yönetimler ve ilgili odaların da dahil olacağı bir yapı ile hangi caddede, hangi sektörde, kaç işletmenin faaliyet göstereceğine ilişkin fizibilite çalışmaları yapılmalı ve böylelikle yanlış yatırımların, kapanmaların ve kaynak israfının önüne geçilmeli" diye konuştu.

Türkiye'de pek çok sektörde yerli firmaların uluslararası standartlarda üretim ve ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, kamu alımlarında yerli lehine fiyat farkı düzenlemesinin etkin biçimde kullanılmasının önemine de dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

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