Aü Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan AK Parti Milletvekillerine Ziyaret
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ı ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi
(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, AK Parti Eskişehir
milletvekilleri Nabi Avcı
ve Emine Nur Günay
'ı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Çomaklı'nın, Avcı ile Günay'a TBMM'deki makamlarında ziyarette bulunduğu duyuruldu.
Açıklamada, Çomaklı, Avcı ve Günay'ın, gündeme dair konularda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:41 Kaynak: AA
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