Son Dakika Haberleri: Aü Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan AK Parti Milletvekillerine Ziyaret

Aü Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan AK Parti Milletvekillerine Ziyaret

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ı ziyaret etti.

Aü Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan AK Parti Milletvekillerine Ziyaret, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Çomaklı'nın, Avcı ile Günay'a TBMM'deki makamlarında ziyarette bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, Çomaklı, Avcı ve Günay'ın, gündeme dair konularda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:41 Kaynak: AA

Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi, Emine Nur Günay, Çomaklı, Güncel
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