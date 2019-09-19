Son Dakika Haberleri: Audi emisyon cezasıyla karşı karşıya
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Audi emisyon cezasıyla karşı karşıya

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Audi, dizel araçlardaki yazılım nedeniyle büyük bir cezayla karşı karşıya. Açıklama, Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yasal olmayan yazılımları denetlemekle görevlendirilen KBA yetkililerinden geldi. Bild am Sonntag gaztetesinde her alan habere göre, markanın V6 ve V8 TDI motorlu versiyonlarında halen emisyon oranını manipüle eden yazılım mevcut. Sonuç olarak, KBA’ya...The post Audi emisyon cezasıyla karşı karşıya appeared first on Carmedya.

Audi emisyon cezasıyla karşı karşıya, System.String[]

CARMEDYA.COM - Alman otomobil üreticisi Audi, dizel araçlardaki yazılım nedeniyle büyük bir cezayla karşı karşıya.



Açıklama, Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yasal olmayan yazılımları denetlemekle görevlendirilen KBA yetkililerinden geldi.


Bild am Sonntag gaztetesinde her alan habere göre, markanın V6 ve V8 TDI motorlu versiyonlarında halen emisyon oranını manipüle eden yazılım mevcut. Sonuç olarak, KBA'ya göre bu yazılım taşıyan her bir araç için Audi 25 bin euro ceza ödemek durumunda kalabilir.


KBA geçtiğimiz yıldan bu yana 77 bin 600 adedi Almanya'da olan Euro 6 dizel motora sahip 127 bin Audi modelini denetlemişti.


Audi tarafından yapılan açıklamada ise yazılım güncellemesi yapıldığı, sadece yüzde 8 oranında bir aracın kaldığı belirtilmiş ve KBA tarafından verilen süreye uymak için çalışıldığı vurgulanmıştı.


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Almanya, Audi, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:54 
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