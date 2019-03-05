Audi, Q4 E-tron Konseptini Ortaya Çıkardı

CARMEDYA.COM -
Audi
, Uluslararası
Cenevre
Fuarı'nda elektrikli Q4 e-tron konsept modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
Audi, başlatmış olduğu elektrikli model atağını, Cenevre
Otomobil Fuarı'nda da devam ettiriyor. Bir önceki fuarda tanıttığı ve markanın
ilk tam elektrikli SUV modeli olan Audi e-tron'dan sonra, Audi bu yılki Cenevre
Fuarı'nda da Q4 e-tron concept'in dünya lansmanını gerçekleştiriyor. 4,59 metre
uzunluğundaki bu 4 kapılı kompakt SUV'un iki elektrikli motoru 301
HP
(225 kW)
güç üretiyor. Audi'nin dört tekerlekten çekiş sistemi quattro'ya sahip Q4
e-tron, 450 kilometre menzile sahip. 0'dan 100 kilometreye 6,3 saniyede çıkan
konsept otomobil, saatte 180 kilometre hız yapabiliyor.
Volkswagen Grubu
'nun
elektrikli otomobiller için geliştirdiği MEB platformunu kullanan Q4 e-tron'un
seri üretim versiyonu, Audi'nin 2020 sonuna doğru üreteceği 5'inci elektrikli
otomobil modeli olacak.
Static Photo Colour: kinetic dust
Audi e-tron GT
Avrupa
prömiyeri
Audi'nin Cenevre'de prömiyerini yaptığı bir diğer model ise
Audi e-tron GT.
Los Angeles
Otomobil Fuarı'nda tanıtılmasının ardından,
Avrupa'da ilk kez görücüye çıkan bu 4 kapılı coupe konsept otomobil, 590 HP güç
üreten iki elektrikli motoru ile 400 kilometre menzile sahip. Audi Sport Gmbh
tarafından, 2 yıl seri üretim versiyonun satışa sunulacağı konsept otomobilin,
menzili, 90 kWh'lik lityum iyon pilleri ile 400 kilometreden fazla olarak
hesaplandı. Audi e-tron GT concept, kablolu veya Audi'nin geliştirdiği Audi
Wireless Charging sistemi ile kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Pillerin
kablolu olarak yüzde 80 kapasitede dolması sadece 20 dakika alırken, otomobil
bu şarj ile 320 kilometre menzile sahip oluyor.
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