Avanos'ta banklar kaldırıldı - Son Dakika

Avanos'ta banklar kaldırıldı
6 saat önce
Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarında bulunan banklar kaldırıldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarında bulunan banklar kaldırıldı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Avanos Belediyesi ekipleri tarafından başta Kızılırmak kenarında bulunan banklar olmak üzere ilçe genelinde bulunan banklar kaldırıldı. Bankların toplanmasıyla birlikte ilçede Avanos Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın anonsları yapılmaya devam ediyor. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:41 Kaynak: İHA
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