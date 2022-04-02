AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU - Son Dakika
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AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU

02.04.2022 10:29

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar'da bir eve düzenlediği operasyonda 4 bin litre sahte alkol ele geçirdi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar'da bir eve düzenlediği operasyonda 4 bin litre sahte alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin piyasaya sahte alkol süreceği bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin Z.Y. ve C.Ç. olduklarını tespit etti. 1 ay süren takip neticesinde şüphelilerin sahte alkolü Avcılar'da bir evde depoladıklarını belirlendi. Şüpheliler eve geldiği sırada jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Z.Y. ve C.Ç. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda, 30 litrelik plastik bidonlarda 2 bin litre etil alkol ile dağıtıma hazır halde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Z.Y. ve C.Ç. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU
AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU
AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU

YORUMLAR
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İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon İstanbul'da sahte alkol imalathanesine operasyon Bayrampaşa'da sahte alkol üretimi yapılan imalathaneye baskın yapıldı Bayrampaşa'da sahte alkol üretimi yapılan imalathaneye baskın yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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