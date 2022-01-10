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Son Dakika | Avcılar'da inşat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Avcılar'da inşat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

10.01.2022 14:30

Gelen son dakika haberlerine göre Avcılar'da, inşaat alanındaki çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Avcılar'da, inşaat alanındaki çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, diğeri işçi ise üç saat sonra ölü olarak çıkarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokaktaki bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kazma sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. Yaşanan olayda iki işçi toprak altında kalırken, diğer işçiler ise durumu 112 Acil Servisine bildirerek yardım istedi. ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, İsa Eğice isimli işçiyi kurtararak ambulansa teslim etti. İlk müdahalenin ardından Eğice, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

5 KATLI BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Göçüğün yaşandığı inşaat alanının yakınında bulunan 5 katlı bir bina ise tedbir amaçlı ekipleri tarafından boşaltıldı.

TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YAKLAŞIK 3 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Sadece kafası dışarıda kalan Cemal Eker isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri, işçinin başına çuval örterek, toprağı elleriyle kazdı. Ekipler toprağı kovalara doldurup Eker'i kurtarmak için uzun süre uğraştı. Cemal Eker isimli işçi, çalışmalar sırasında hayatını kaybetti. Toprak altında hayatını kaybeden işçi, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 saat sonra çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere işçinin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

"BETON DÖKÜLÜRKEN TOPRAK ÇÖKTÜ, 2 İŞÇİMİZ ALTINDA KALDI"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "Sizlerin de bildiği üzücü bir olay meydana geldi. Bir iş kazası. Beton dökülürken toprak çöktü. 2 işçimiz altında kaldı. Bir tanesi çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. İnşallah yaralı olarak çıkarılır. Hastaneye giden işçinin iyi olduğu söylendi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son Dakika | Avcılar'da inşat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Avcılar'da inşat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Avcılar'da inşat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Avcılar'da inşat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

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Avcılar, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Avcılar'da inşat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Avcılar'da inşat alanında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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