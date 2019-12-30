Avivasa ve Doğuş GYO, TKYD üyesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avivasa ve Doğuş GYO, TKYD üyesi oldu - Son Dakika Ekonomi

Avivasa ve Doğuş GYO, TKYD üyesi oldu

6 saat önce

AvivaSA ve Doğuş GYO, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) üye ağına katıldı.

Avivasa ve Doğuş GYO, TKYD üyesi oldu, System.String[]

AvivaSA ve Doğuş GYO, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) üye ağına katıldı.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Aviva plc.'nin iştiraki olan AvivaSA ile gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, TKYD üyesi oldu.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, "Ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolu, mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor" dedi ve ekledi:

"Bu anlamda her biri kendi sektörlerinin önde gelen şirketleri arasında yer alan 60 kurumsal üyemizin, bu alanda hayata geçirdikleri çalışmaları, Türkiye'deki diğer pek çok şirkete de örnek olması açısından son derece önemli buluyorum. Şimdi artık AvivaSA ve Doğuş GYO'nun da katılımıyla derneğimiz, kurumsal yönetim anlayışının ülke genelinde tüm şirketlerde yaygınlaşması için sürdürdüğü faaliyetlerin alanını daha da genişletecek."


Hacı Ömer Sabancı, Türkiye, Doğuş, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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