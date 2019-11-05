Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi
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Avro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi

7 saat önce

Avro Bölgesi'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in eylül ayına göre ise yüzde 1,2 düştü.

AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Macaristan, yüzde 0,5 ile Belçika ve Hırvatistan'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Letonya, yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 0,7 ile Danimarka'da ölçüldü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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