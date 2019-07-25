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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 artarak 392,90 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22 yükselerek 12.552,80 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.513,55 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 yükselişle 9.341,20 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 kazançla 5.635,40 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 primle 22.128,85 puanda seyrediyor.
İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson'ın kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları tamamlaması sonrası sterlin/dolar paritesi dün 1,25'e kadar yükselirken, bugün 1,24 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise aşağı yönlü hareketini 5'inci güne taşıyarak 1,1127 ile son 25 günün en düşük seviyesini gördü.
Analistler, bugün Avrupa piyasalarının odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının bulunduğunu belirterek, bankanın sözle yönlendirme politikasını değiştirebileceğini ve eylül ayında faiz indirimine gideceğinin sinyalini verebileceğini söyledi.
Avrupa tarafında İngiltere'deki siyasi gelişmelerin de yakından izlendiğini aktaran analistler, Boris Johnson'ın kabinesindeki atamalarda çoğunluğu Brexitçilerin oluşturduğunu, bu durumun yeni başbakanın Brexit'i 31 Ekim'de anlaşmalı veya anlaşmasız gerçekleştirme hedefini yansıttığını kaydetti.
İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:48 Kaynak: AA
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