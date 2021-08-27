Milliler, Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nı 23 madalyayla tamamladı

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nı 6 altın, 6 gümüş, 11 bronz toplam 23 madalya ile tamamladı. Türkiye, ümitler kategorisinde takım olarak Avrupa şampiyonu oldu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonanın son gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, son gün müsabakalarında 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Ümitler kategorisindeki sporcular, 2 altın ve 2 bronz madalya elde ederken, erkekler 68 kiloda Aslan Demir ile +87 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu altın madalya, aynı kiloda Oğuz Tokgöz ile kadınlar 62 kiloda Zehra Kaygısız bronz madalya kazandı.

Yıldızlar kategorisindeki sporcular son gün müsabakalarında, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Erkekler 57 kiloda Alper Tuncay gümüş, 45 kiloda Yusuf Badem ve 53 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ile kızlar 41 kiloda Melisa Yıldız bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 6 altın, 6 gümüş, 11 bronz toplam 23 madalya ile bitirdi. Ümitler kategorisinde toplamda 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ümitler kategorisinde erkek takım sıralamasında yine zirvede yer alan Ay-yıldızlı taekwondocular, kadın takım sıralamasında ise 3. sırada yer aldı. Yıldızlar kategorisinde, toplamda 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya elde den milli taekwondocular genel klasmanda Avrupa 3'ncüsü oldu.

Madalya Tablosu

Ümitler

Altın Madalya: Görkem Polat (54 kg), Aslan Demir (68 kg), Taha Enbiya Biçer (87 kg), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kg) Aleyna Şenyurt (49 kg)

Gümüş Madalya: İkra Kayır (67 kg), Huri Korkut (73 kg)

Bronz Madalya: Mahmut Küskü (58 kg), Gökhan Emre Kesgin (63 kg), Oğuz Tokgöz (+87 kg) Elif Ilgın Öztabak (49 kg), Zehra Kaygısız (62 kg), Aysel Nur Sağlık (+73 kg)

Yıldızlar

Altın Madalya: Hayrunnisa Gürbüz (37 kg)

Gümüş Madalya: Hakan Arslan (41 kg), Ali Sami Pelit (49 kg), Alper Tuncay (57 kg), Ceren Çetinel (59 kg)

Bronz Madalya: Yusuf Badem (45 kg), Ahmet Boğaçhan Ceylan (53 kg), Melisa Yıldız (41 kg), Sahra Nur Özdemir (44 kg), Melisa Eravcı (44 kg) - İSTANBUL