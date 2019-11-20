Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya on ayda yaklaşık 10 bin 632 ton iç fındık ihraç edildi
Son Dakika Ekonomi Avrupa'ya on ayda yaklaşık 10 bin 632 ton iç fındık ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi

Avrupa'ya on ayda yaklaşık 10 bin 632 ton iç fındık ihraç edildi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den 2019 yılının ilk on ayında Avrupa Birliğine üye ülkelere 10 bin 632 ton 757 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.

Avrupa'ya on ayda yaklaşık 10 bin 632 ton iç fındık ihraç edildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den 2019 yılının ilk on ayında Avrupa Birliğine üye ülkelere 10 bin 632 ton 757 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.


Karadeniz Bölgesi'nde çiftçinin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine bu yıl Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129 ton, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton, Temmuz ayında 574 ton, Ağustos ayında 400 ton, Eylül ayında 3 bin 461 ton 717 kilo ve Ekim ayında da 2 bin 241 ton 40 kilo fındık olmak üzere 10 ayda toplam 10 bin 632 ton 757 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.


Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce'den AB ülkelerine 2018 yılında ise toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edildi. - DÜZCE

Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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