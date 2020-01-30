Avustralya Açık: Federer'i eleyen Djokovic finalde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya Açık: Federer'i eleyen Djokovic finalde - Son Dakika Dünya

Avustralya Açık: Federer'i eleyen Djokovic finalde

6 saat önce

Federer'e yarı finalde geçit vermeyen dünya bir numarası korttan 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle galip ayrılarak yılın ilk grand slam turnuvasının finaline adını yazdırdı.

Avustralya Açık: Federer'i eleyen Djokovic finalde, System.String[]

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde ilk finalist İsviçreli Roger Federer'i deviren Sırp Novak Djokovic oldu.


Federer'e yarı finalde geçit vermeyen dünya bir numarası korttan 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle galip ayrılarak yılın ilk grand slam turnuvasının finaline adını yazdırdı.

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Roger Federer, Avustralya, Tenis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:34 
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