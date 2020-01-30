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Avustralya Açık: Federer'i eleyen Djokovic finalde
6 saat önce
Federer'e yarı finalde geçit vermeyen dünya bir numarası korttan 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle galip ayrılarak yılın ilk grand slam turnuvasının finaline adını yazdırdı.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde ilk finalist İsviçreli Roger Federer'i deviren Sırp Novak Djokovic oldu.
Federer'e yarı finalde geçit vermeyen dünya bir numarası korttan 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle galip ayrılarak yılın ilk grand slam turnuvasının finaline adını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:34
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