Avustralya'da

Avustralya'nın Melbourne kentinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları farklı etkinliklerle devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği ile Avustralya Türk Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından cami dernekleri arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Melbourne'daki Sunshine Camisi'nin ev sahipliğinde "Mevlid-i Nebi Haftası Diyanet Kupası" adıyla gerçekleşen turnuvaya, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Türkleri Daire Başkanı Suat Okuyan ve Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş'ın yanı sıra camilerin yöneticileri ve cemaati katıldı.

Broadmeadows, Thomastown, Keysborough ve Shepparton Camileri ile birlikte Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş Meadowheights Camisi futbol takımlarının mücadele ettiği festival havasındaki turnuva yoğun ilgi gördü.

Keysborough ve Meadowheights camileri arasında oynanan ve normal süresi 10-10 biten final maçını penaltı atışlarında 4-2 kazanarak şampiyonluğa ulaşan Meadowheights takımına kupayı Başkonsolos Arif Eser verdi.

Bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Nuh Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hz. Peygamber'i anma, toplum bireylerini bir araya getirme, kardeşlik, toplumsal saygı, dayanışma ve kaynaşmayı artırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Peygamberin doğumu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Hz. Peygamber ve Aile" gibi etkinlikler de düzenlediklerini ve hafta boyunca yeni etkinlikler yapacaklarını dile getiren Arslantaş, "Etkinliklerde Hz. Peygamber'in doğumunun sevinci yaşatılmaya çalışıldı." dedi.