Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi - MELBOURNE
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Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi - MELBOURNE

58 dakika önce

Avustralya Federal Mahkemesi, iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde Sri Lanka'ya sınır dışı edilmek üzere bekletilen 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin davasını bir gün daha erteleme kararı aldı.

Avustralya Federal Mahkemesi, iltica başvuruları kabul edilmeyen ve Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde Sri Lanka'ya sınır dışı edilmek üzere bekletilen 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin davasını bir gün daha erteleme kararı aldı.

Melbourne'daki Avustralya Federal Mahkemesi, Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup ailenin ülkeden sınır dışı edilmesi davasını bir gün daha erteledi.

Ailenin durumu hakkında karar vermek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Yargıç Mordy Bromberg, davanın yarın saat 16.00'da görüleceğini ifade etti.

Mahkeme önünde toplanan mülteci hakları savunucuları ailenin Avustralya'da kalması için gösteri düzenledi. Gösteride, hükümetin sınır dışı kararını eleştiren konuşmacılar, ailenin Sri Lanka'ya geri gönderilmesiyle tehlikeye atılacağını savundu.

Avustralya'ya iltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Melbourne'den bindikleri uçak, mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup ailenin davası, Melbourne'daki Avustralya Federal Mahkemesinde daha önce iki kez ertelenmişti.

Sri Lanka'dan Avustralya'ya ayrı teknelerle 2012 ve 2013'te gelen Nades olarak bilinen baba Nadesalingam Murugappan ve Priya olarak bilinen anne Kokilapathmapriya Nadesalingam'ın ülkede iki çocukları oldu.

Christmas Adası Gözaltı Merkezinde sınır dışı edilmeyi bekleyen ailenin en küçük kızlarının Avustralya'da koruma hakkı olmadığını ileri süren Göçmen Bakanlığından daha fazla delil isteyen Federal Mahkeme, davayı 18 Eylül'e ertelemişti.

Avustralya'da Tamil ailenin sınır dışı edilmesi - MELBOURNE

Avustralya, Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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