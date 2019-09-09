Son Dakika Haberleri: Avustralya ve Fransa çeyrek finalde
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Avustralya ve Fransa çeyrek finalde

17 dakika önce

Avustralya grupta lider, Fransa ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Avustralya ve Fransa çeyrek finalde, System.String[]

Avustralya grupta lider, Fransa ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.


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Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya)


Fransa: Batum 13, Fournier 31, Gobert 8, M'baye 2, Ntilikina 7, de Colo 26, Poirier 2, Lessort, Albicy 9, Toupane


Avustralya: Ingles 23, Baynes 21, Landale 5, Mills 30, Dellavedova 6, Bogut 7, Creek 8, Kay, Goulding


1. Periyot: 24-23


Devre: 46-46


3. Periyot: 75-71


5 faulle çıkanlar: 36.21 Bogut (Avustralya), 39.31 Gobert (Fransa)

Avustralya, Arjantin, İspanya, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:20 
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