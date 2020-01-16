Avusturya 2020 Turizm Fuarı Viyana'da başladı - Son Dakika

Avusturya'da düzenlenen Viyana 2020 Turizm Fuarı, 50 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katılımıyla başladı. Fuarda Türkiye standı büyük ilgi gördü.



Avusturya'nın başkentinde 16-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Viyana 2020 Turizm Fuarı, 50 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye'nin de stant açtığı fuara Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özgür Gökmen ve Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da katıldı. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün de bulunduğu fuarda Türkiye standına ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Fuarda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları başta olmak üzere Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi, oteller, seyahat acenteleri ile tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer alıyor.



Türkiye standında Kapadokya'ya yoğun ilgi



Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk bu yıl ilk kez Viyana Turizm Fuarı'na katıldıklarını belirterek, "Uluslararası Viyana Turizm Fuarı'nda Kapadokya olarak bizler de standımızda misafirlerimize 5 bin yıllık tarihi ile, doğal güzellikleriyle bir harman olmuş güzel Kapadokya'mızı Avrupa'daki insanlarımıza tanıtıp onların da Kapadokya bölgesine ziyaretçi olarak gelmelerine vesile olmak, bölgemizi tanıtmak amacıyla buradayız" dedi. Türkiye standında Kapadokya'ya yönelik ilginin büyük olduğunu dile getiren Aktürk, "Görüyoruz ki ilgi çok güzel, fuar çok kalabalık. İnşallah bizler de güzel bir şekilde 3 gün boyunca bölgemizi güzel bir şekilde tanıtırız. Yaklaşık 3.5, 4 milyon insan ağırladığımız yıl boyu Kapadokya bölgemizde neden Avrupalı misafirlerimizi de ağırlamayalım diyorum. Hepsini o güzel coğrafyaya, o eşsiz diyara davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Aktürk son yıllarda Kapadokya'ya gelen ziyaretçi sayısında büyük bir ivme kaydettiklerini vurgulayarak, "Baktığımız zaman bizler son yıllarda daha çok uzak doğu, Çin, Japonya ve Hindistan pazarında çok ön plana çıkmış durumundayız. Ama yıllar boyu da Avrupa destinasyonu bizim en çok önemsediğimiz destinasyonların başında geliyor. Bizler Avrupalı misafirlerimizi daha çok önemsiyoruz. Tüm bölgeyi 150 ülkeden misafir ağırlayan bir bölge olmamız sebebiyle Avrupalı misafirlerimizi de çok önemsediğimiz için bu fuardayız. Bu fuarda da inşallah bölgemizi en güzel şekilde tanıtıp onların Kapadokya'yı tercih etmelerini çok istiyoruz" dedi.



Öte yandan Avusturya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında 2018'de yüzde 24, 2019'da ise yüzde 13 artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yaklaşık 400 bine yakın Avusturyalı turist gelmişti. - VİYANA