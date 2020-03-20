Avusturya'da Kovid-19 Ulusal Meclise sıçradı - Son Dakika
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Avusturya'da Kovid-19 Ulusal Meclise sıçradı

6 saat önce

Avusturya Parlamentosunda merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) bir milletvekiline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Avusturya'da Kovid-19 Ulusal Meclise sıçradı, System.String[]

Avusturya Parlamentosunda merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) bir milletvekiline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, basına yaptığı açıklamada, ulusal mecliste ilk virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Sobotka, ÖVP milletvekili Johann Singer'e yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Singer'in mecliste düzenlenen son iki oturuma katılmadığını belirten Sobotka, ancak söz konusu milletvekilinin en son geçen hafta pazar günü gerçekleştirilen koronavirüs konulu toplantıda bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Güncel vaka sayısı 2264

Öte yandan ülkede, virüsün yayılmasını azaltmak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 13 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ülke genelinde virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 264'e yükseldi.

Virüs önlemleri ebeveynleri ayrı çocukları da etkiledi

Virüse karşı alınan önlemler, sosyal yaşamı da ciddi oranda sınırlandırdı. Özellikle eve kapanma ve aynı evde yaşayan insanların dışındaki kişilerle temas kurulmaması uyarısı, ebeveynleri ayrı yaşayan çocukları olumsuz etkiledi.

Adalet Bakanı Alma Zadic, hükümetin aldığı kararlar nedeniyle anne-babası boşanmış çocukların bulundukları evden ayrılmamaları gerektiğini söyledi.

80 bin işsizlik başvurusu

Avusturya'da en son verilere göre yaklaşık 80 bin kişi, işsizlik başvurusunda bulunurken, virüs ülke ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Ülkedeki Müslümanlardan dayanışma

Bu arada Avusturya İslam Cemaati de (İGGÖ), hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda virüsle mücadeleye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı. Bu çerçevede cemaatin bünyesindeki çeşitli mekanların istendiği taktirde yetkililerin kullanımına açılabileceği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:26 Kaynak: AA

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