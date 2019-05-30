Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu
40 dakika önce
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ulusal mecliste güvenoyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından, eylülde yapılacak seçimlere kadar başbakanlık görevini Anayasa Mahkemesi Başkanı Bierlein'ın üstleneceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:03
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