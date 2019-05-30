Son Dakika Haberleri: Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu
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Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu

40 dakika önce

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ulusal mecliste güvenoyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından, eylülde yapılacak seçimlere kadar başbakanlık görevini Anayasa Mahkemesi Başkanı Bierlein'ın üstleneceğini duyurdu.

Avusturya'yı seçimlere götürecek başbakan belli oldu, System.String[]
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ulusal mecliste güvenoyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından, eylülde yapılacak seçimlere kadar başbakanlık görevini Anayasa Mahkemesi Başkanı Bierlein'ın üstleneceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:03 
Ekonomi
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