Ay'daki volkanlar su kaynağı olarak kullanılacak!

NASA'nın Artemis programı Ay'da sadece kısa bir gezintiyi hedeflemiyor. Uzay ajansı planlarını daha uzun süreli ziyaretler için yapıyor. Bu yüzden de NASA, Ay'da su kaynaklarını bulmaya odaklanmış durumda. Yapılan yeni bir çalışma ise astronotların su için uydumuzdaki eski volkanlara bakması gerektiğini ortaya koydu.

NASA, su kaynağı için Ay'daki volkanlara bakacak!

Ay uzun süredir oldukça sessiz görünse de milyarlarca yıl önce uydumuzda birçok volkanik patlama yaşandığını biliyoruz. Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, Ay'ın kutuplarında volkanik geçmişinin bir mirası olarak yüzlerce metre kalınlığında buz tabakalarının olabileceğini öne sürüyor.

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The Planetary Science Journal'da Mayıs ayında yayınlanan makalenin baş yazarı Andrew Wilcoski, Ay'da su olduğuna inandıklarını belirtti. Wilcoski milyarlarca yıl önce Ay'ın kutuplarında buzullar oluşmuş olduğunu ve bunların bir su kaynağı olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

Ekip, volkanların etkilerini araştırmak için çeşitli bilgisayar simülasyonlarını kullandı. Modeller, yanardağların püskürme sırasında su buharı ortaya çıkardığını ve bu buharın buza dönüştüğünü ortaya koyuyor. Araştırmacılar bu olayı soğuk bir geceden sonra su üzerinde ince buz tabakalarının oluşumuna benzetiyor.

Üniversite, yanardağlardan gelen suyun yüzde 41'inin buza dönüşerek Ay'ın kutuplarına yerleştiğini tahmin ediyor. 2020'de de NASA, uydumuzda suyun kesin bir şekilde bulunduğunu açıklamıştı. Uyduda suyun olduğu biliniyor ancak hala miktarı ve nereden geldiği konusunda soru işaretleri mevcut.

Bilgisayar simülasyonları doğruysa, bu, ay toprağının altında kraterlere sıkışmış kalın buz tabakaları olabilir. Bu suyun içmek veya roket yakıtı yapmak için kullanılabileceği söyleniyor. Ancak Ay'da su olduğunu ancak robotlar ve insan kaşifler yardımıyla öğrenebileceğiz.

NASA, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) uzay aracını 2023 yılında Ay'a yollayacak. Bu araç Ay'ın güney kutup dairesinde bu birikintilerini arayacak. Uzay araçlarının toplayacağı yeni veriler ile bilim insanlarına önemli bilgiler sunması bekleniyor.

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