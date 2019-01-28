Ay Yıldız Bayrağımızı Dalgalandırmak İstiyorum"

Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye rekorunu kıran Pursaklar Belediyesi Halter Takımı sporcusu Batuhan Yüksel, "Ay yıldız bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum.

Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye rekorunu kıran Pursaklar Belediyesi Halter Takımı sporcusu Batuhan Yüksel, "Ay yıldız bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Denizli'de 24-27 Ocak'ta düzenlenen ve 49 kulüpten 528 sporcunun katıldığı şampiyonada Erkekler 81 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Yüksel, silkmede kaldırdığı 162 kiloyla Gençler Türkiye rekorunu kırdı.



Yeni bir rekora imza atan Yüksel, başarısında takımının büyük katkısının bulunduğunu belirtti.



Yüksel, "Bugüne kadar desteğini bizden esirgemeyen, bizleri spora teşvik eden Pursaklar Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin'e teşekkür ediyorum. Pursaklar'ı ve Türkiyeyi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil etmek, Ay yıldız bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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