Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi - Son Dakika

Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi

17.12.2020 00:11
Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi, System.String[]

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "hayasızca harekette bulunma" ve "müstehcenlik" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camisinde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.

3 SUÇTAN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DAHA ÖNCE YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.

Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi
Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi
Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türk Bayrağı, Kapadokya, Manken, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi - Son Dakika Magazin


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