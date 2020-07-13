Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle mevlit okutuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri tarafından Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle mevlit okutuldu, vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Sur ilçesinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen tarihi Ulucami'de Danıştay 10. Dairesinin kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından dolayı ikindi namazının ardından mevlit okutularak, dua edildi. Daha sonra mevlite katılan vatandaşlara tatlı ikram edildi.

STK'lar adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla 86 yıllık özlem ve hasretin sona erdiğini söyledi.

Diyarbakır'dan Ayasofya'ya selam gönderdiklerini ifade eden Ensarioğlu, "Türk, Kürt, Arap ve Zazası ile bu sevince hepimiz ortağız. Cumhurbaşkanımız ve bu konuda çalışma yürüten arkadaşlarına Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Temennimiz bundan sonraki süreçte de bu gelişmenin bir çok güzelliklere vesile olmasıdır. Ayasofya'nın tekrar cami olarak 24 Temmuz'da Cuma namazıyla hizmete sunulması hepimizi sevindirmiştir." diye konuştu.

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını hazmedemeyen şer odaklarının sosyal medya paylaşımlarıyla bu kararı karalamaya çalıştıklarına dikkati çeken Ensarioğlu, yapılan çirkin ve ahlaksız paylaşımları şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Ensarioğlu, Ayasofya'nın herkesin ortak değeri olduğunu ve bu değere herkesin sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.