Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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