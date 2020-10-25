Akrabasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, K.D, Soğancılar Mahallesi Şehler Caddesi'nde yaşayan ve aralarından husumet olduğu öğrenilen akrabası Ahmet Çetin 'in (41) evine gitti.

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