Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Mutaflar Mahallesi'nde aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan Ali G. ile kardeşi Mehmet G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet G, Ali G. ile eşi Huriye.G'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olaya karışan Mehmet G. ile kardeşleri H.G, Y.G, M.G ve S.G'yi gözaltına alındı.