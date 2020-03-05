Aydın'da elini makinaya kaptıran işçiye "hassas" müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da elini makinaya kaptıran işçiye 'hassas' müdahale - Son Dakika

Aydın'da elini makinaya kaptıran işçiye "hassas" müdahale

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir mandırada paketleme makinasına elini kaptıran işçi, itfaiye ve sağlık ekibinin koordineli operasyonuyla kurtarıldı.

Aydın'da elini makinaya kaptıran işçiye

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir mandırada paketleme makinasına elini kaptıran işçi, itfaiye ve sağlık ekibinin koordineli operasyonuyla kurtarıldı.

Yenicami Mahallesi Bağarası yolu üzerindeki bir mandırada çalışan Hayrettin Palamut, tereyağı paketleme makinasına elini kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir İtfaiyesi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, ayakta olan işçinin makinaya sıkışan elinin çıkarılamaması üzerine demir kesme makinasını kullanma kararı aldı. Bu sırada sağlık ekibi de işçiye, bilincini kaybetmemesi için diğer kolundan serumla ilaç verdi.

Alev sıçramaması için sıkışan el çevresinin kapatıldığı operasyonda hassas bir çalışmayla paketleme makinası kesilerek işçi kurtarıldı.

Elinde ezikler bulunan Palamut, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, Söke, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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