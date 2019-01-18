Son Dakika Haberleri: Aydın'da Fabrika Yangını Korkuttu

Aydın'da Fabrika Yangını Korkuttu

39 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Aydın'da Fabrika Yangını Korkuttu, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yem makineleri imalatı yapan bir fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgi soruşturma devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:49:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Fabrika Yangını Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]