Aydın\'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Fadime Yavuz, evinde ölü olarak bulundu.

YAKINLARI DURUMU BİLDİRDİ

Meşrutiyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yavuz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, Yavuz'u hareketsiz halde buldu.

DARP İZİ YOK

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yavuz'un vücudunda herhangi bir darp veya kesi izi olmadığı belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.