Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika

İlk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi 'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Süngü, Çine Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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