Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

22.11.2020 16:23
Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı.

Erkan D'nin kullandığı 35 EC 4003 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Alabanda kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Süngü'nün (80) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Süngü, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil, Aydın, Süngü, Çine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika


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